Izborna lista Svoji na svome–dr Predrag Balašević-Vlaška narodna stranka ponovo predala kandidaturu zbog izmena u tehničkom delu

Ist media pre 1 sat
Naime, Gradska izborna komisija u Boru prihvatila je povlačenje Izborne liste “Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška narodna stranka“, po zahtevu ovlašćenog lica ove političke opcije podnetog juče, nakon što je 28. februara proglašena pod rednim brojem 2.

Nakon malih tehničkih izmena, izborna lista je ponovo predata Gradskoj izbornoj komisiji na dalje razmatranje, čime je pokrenuta nova procedura u skladu sa propisima. Reč je o čistoj tehničkoj formalnosti, koja je sada rešena.Legitimno je pravo svakog učesnika da prati proces. Ako neko troši energiju na birokratsko pomeranje našeg mesta na listiću, to nam samo govori da nas doživljavaju kao ozbiljnu konkurenciju, koje se pribojavaju. Građani Bora ne glasaju za broj
