Brazil u šoku! Zvezda Reala doživela težu povredu i ne ide na Mundijal

Kurir pre 4 sati
Brazil u šoku! Zvezda Reala doživela težu povredu i ne ide na Mundijal

Brazilski fudbalski reprezentativac Rodrigo propustiće ostatak sezone u Real Madridu, kao i predstojeće Svetsko prvenstvo, zbog teške povrede kolena, saopštio je danas španski klub.

Dvadesetpetogodišnji krilni napadač povredio je prednje ukrštene ligamente i meniskus desnog kolena tokom poraza Real Madrid od Hetafea (0:1) u ponedeljak. Rodrigo je ušao sa klupe, nakon što je prethodno gotovo mesec dana pauzirao zbog povrede. Ni madridski klub ni Fudbalski savez Brazila nisu naveli da li će biti potrebna operacija, niti su precizirali vremenski okvir njegovog povratka na teren. Savez je saopštio da Rodrigu želi "brz oporavak". Rodrigo je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Rodrigo zbog povrede propušta ostatak sezone i Svetsko prvenstvo u fudbalu

Rodrigo zbog povrede propušta ostatak sezone i Svetsko prvenstvo u fudbalu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoReal MadridBrazilMundijalFudbalski savezMadrid

Sport, najnovije vesti »

Ceo svet gleda i ne veruje! Evo šta Srbi rade dok bombe padaju na Dubai

Ceo svet gleda i ne veruje! Evo šta Srbi rade dok bombe padaju na Dubai

Večernje novosti pre 2 minuta
Potpisao američki bek u završnici sezone! Stigao šuter da zaokruži roster kad treba!

Potpisao američki bek u završnici sezone! Stigao šuter da zaokruži roster kad treba!

Kurir pre 37 minuta
Mega se pojačala, Amerikanac sa Univerziteta Ilinois stigao u klub

Mega se pojačala, Amerikanac sa Univerziteta Ilinois stigao u klub

Telegraf pre 1 sat
Bravo, devojke! Još jedna osvojena medalja za našu zemlju! Ženski tim puškom osvojio bronzu na EP u Jerevanu

Bravo, devojke! Još jedna osvojena medalja za našu zemlju! Ženski tim puškom osvojio bronzu na EP u Jerevanu

Kurir pre 2 sata
Trener Brajtona zagrmeo! Poznati stručnjak osuo paljbu po Arsenalu: "Za mene je važnije da se napravi jasno pravilo..."

Trener Brajtona zagrmeo! Poznati stručnjak osuo paljbu po Arsenalu: "Za mene je važnije da se napravi jasno pravilo..."

Kurir pre 3 sata