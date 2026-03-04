Brazil u šoku! Zvezda Reala doživela težu povredu i ne ide na Mundijal

Brazilski fudbalski reprezentativac Rodrigo propustiće ostatak sezone u Real Madridu, kao i predstojeće Svetsko prvenstvo, zbog teške povrede kolena, saopštio je danas španski klub.

Dvadesetpetogodišnji krilni napadač povredio je prednje ukrštene ligamente i meniskus desnog kolena tokom poraza Real Madrid od Hetafea (0:1) u ponedeljak. Rodrigo je ušao sa klupe, nakon što je prethodno gotovo mesec dana pauzirao zbog povrede. Ni madridski klub ni Fudbalski savez Brazila nisu naveli da li će biti potrebna operacija, niti su precizirali vremenski okvir njegovog povratka na teren. Savez je saopštio da Rodrigu želi "brz oporavak". Rodrigo je