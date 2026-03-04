Pogledajte američki snimak uništenja iranske fregate! "Prvi put da smo potopili nekoga još od Drugog svetskog rata!" (video)

Kurir pre 3 sata
Pogledajte američki snimak uništenja iranske fregate! "Prvi put da smo potopili nekoga još od Drugog svetskog rata!" (video)

Američko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak udara na iransku fregatu kod obale Šri Lanke, dok je ministar odbrane Pit Hegset potvrdio da je brod potopila američka podmornica.

Hegset je istakao da je iranski ratni brod uništen torpedom u međunarodnim vodama, naglasivši da je ovo prvo potapanje neprijateljskog plovila torpedom još od Drugog svetskog rata. Napad se dogodio nedaleko od grada Gale na jugu Šri Lanke, neposredno izvan njenih teritorijalnih voda. Prema izjavama šrilankanskih zvaničnika, u ovom udaru u Indijskom okeanu poginulo je najmanje 80 ljudi. Portparol mornarice Šri Lanke naveo je da se na brodu, prema dokumentaciji,
