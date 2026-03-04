Pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Dobrovoljno davanje krvi danas na ovim mestima!

Kurir pre 57 minuta
Pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Dobrovoljno davanje krvi danas na ovim mestima!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Kurir.rs
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Dobrovoljno davanje krvi danas na ovim mestima!

Pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Dobrovoljno davanje krvi danas na ovim mestima!

Kurir pre 57 minuta
Delovi ove beogradske opštine danas bez struje Pogledajte da li ste na spisku

Delovi ove beogradske opštine danas bez struje Pogledajte da li ste na spisku

Kurir pre 17 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 1 sat
(Video, foto) Državljani Srbije iz Dubaija sleteli u Beograd: Iskrcali se i izlaze sa koferima, ovo su prvi snimci

(Video, foto) Državljani Srbije iz Dubaija sleteli u Beograd: Iskrcali se i izlaze sa koferima, ovo su prvi snimci

Dnevnik pre 1 dan
Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd!

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd!

Telegraf pre 1 dan