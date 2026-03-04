Suzana Jovanović slavi rođenje unuke, estrada se okuplja u vili na Bežaniji! Evo zašto ona ne izlazi iz kuće: Mešaju mi se sreća i tuga...

Sin Suzane Jovanović i njegova žena Tijana danas su postali roditelji devojčice.

Slavlje povodom dolaska prinove upriličili su u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi gde su prijatelji pristizali kako bi podelili radost sa porodicom Popović - Jovanović. Suzana Jovanović nije izlazila iz kuće da dočekuje i ispraća goste, a sada je otkrila i razlog. - Nisam se našminkala, zato ne izlazim iz kuće. Slavimo u opuštenoj varijanti - kroz osmeh je ona ljubazno rekla, pa otkrila kako je prošao porođaj. - Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se