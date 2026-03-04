Fenjeraš se probudio i deli šamare u Premijer ligi: Posle Arsenala i Vile, Liverpul osetio ujed ranjenog vuka

Fenjeraš u Premijer ligi deli šamare! Vulverhempton je počeo tako što je oteo bod Notingem Forestu zatim su igrali nerešeno sa liderom Arsenalom, pa su jedva izgubili od Kristal Palasa da bi u prošlom kolu dobili Aston Vilu 2:0.

Sada su na svom "Molinjuu" savladali Liverpul 2:1 (0:0). U meču koji je stopiran u 18. minutu da bi navijači oba tima odali počast tragično preminulom Diogu Žoti sve je krenulo kada je Gomeš pogodio u 78. minutu za 1:0. Izjednačio je pet minuta kasnije Mohamed Salah, a onda je Andre u nadoknadi doneo pobedu Vulvsima. Neće to mnogo pomoći Vulvsima. Krenulis u da uzimaju bodove, sada ih imaju 16, ali su i dalje poslednji na tabeli i na 11 bodova od opstanka. Liverpul
