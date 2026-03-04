Vojvodina tek posle penala prošla u polufinale: Neverovatni Gočmanac "zaključao" gol

Vojvodina je uz mnogo problema uspela da prođe u polufinale Kupa Srbije.

Iako je bila veliki favorit protiv ekipe Trajala, prošla je tek posle boljeg izvođenja penala, pošto je posle 90 minuta bilo nerešeno (1:1). Novosađani su poveli preko Milutina Vidosavljevića u 71. minutu, ali je Lazar Nikolić pogodio u 88. za izjednačenje. Mogla je Vojvodina da reši pitanje pobednika i pre kraja regularnog dela, Džon Meri je imao penal u 96. minutu i nije ga iskoristio. To je značilo da se sve rešava u penal seriji. Tamo je apsolutni junak bio