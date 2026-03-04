(BLOG) Iranska raketa pogodila američku vazdušnu bazu u Kataru, Revolucionarna garda tvrdi da ima kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Izraelski napad na četvorospratnu stambenu zgradu u istočnom libanskom gradu Balbeku koji se dogodio jutros, usmrtio je najmanje četiri osobe, dok je šest ljudi povređeno, čime je nastavljen sukob na Bliskom istoku.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga saopštio je da je Izrael pogodio desetine vojnih ciljeva širom Teherana. Američka organizacija za ljudska prava tvrdi da je od početka sukoba više od 1000 civila poginulo u Iranu, dok je u poslednja 24 sata zabeleženo najmanje 104 napada. Spasilačke ekipe rade na izvlačenju porodica koje su zatrpane ispod ruševina, prenosi Rojters. Napad je deo eskalacije borbi duž libansko-izraelske granice koja je počela u ponedeljak, nakon