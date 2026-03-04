Bošković: Gađanjem američkih baza Iran izgubio i ono malo saveznika, Rusija u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Petar Bošković rekao je gađanjem američkih baza Iran izgubio i to malo saveznika i neutralnih zemalja. "PVO sistemi i sistemi sa kojima raspolaže ne samo Izrael nego i Amerika su izuzetno ozbiljni, ali Iran nema saveznika.

Rusija je u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi, jer joj zavisi puno od nafte i Ormuskog moreuza, 20-30 odsto svetske nafte tu prolazi, a Kina je najveći uvoznik iz Irana", kazao je. Bošković je kazao i da je Rusija u pat poziciji, jer za ukrajinski rat ne može da dobija rakete i dronove. "Postoji sistem još iz Hladnog rata - ešalon sistem, to je presretanje svih mogućih komunikacija. U ovom slučaju, kada je reč o ubistvu Hamneija, načelnika generalštaba i