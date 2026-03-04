Bošković: Gađanjem američkih baza Iran izgubio i ono malo saveznika, Rusija u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Bošković: Gađanjem američkih baza Iran izgubio i ono malo saveznika, Rusija u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Petar Bošković rekao je gađanjem američkih baza Iran izgubio i to malo saveznika i neutralnih zemalja. "PVO sistemi i sistemi sa kojima raspolaže ne samo Izrael nego i Amerika su izuzetno ozbiljni, ali Iran nema saveznika.

Rusija je u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi, jer joj zavisi puno od nafte i Ormuskog moreuza, 20-30 odsto svetske nafte tu prolazi, a Kina je najveći uvoznik iz Irana", kazao je. Bošković je kazao i da je Rusija u pat poziciji, jer za ukrajinski rat ne može da dobija rakete i dronove. "Postoji sistem još iz Hladnog rata - ešalon sistem, to je presretanje svih mogućih komunikacija. U ovom slučaju, kada je reč o ubistvu Hamneija, načelnika generalštaba i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Nova ekonomija pre 1 sat
U EU bez problema sa snabdevanjem naftom, ali postoji zabrinutost

U EU bez problema sa snabdevanjem naftom, ali postoji zabrinutost

Danas pre 24 minuta
Analiza rata na Bliskom istoku Petra Boškovića

Analiza rata na Bliskom istoku Petra Boškovića

Danas pre 24 minuta
Bitka za Ormuz i vreme plača u Iranu

Bitka za Ormuz i vreme plača u Iranu

RTS pre 1 sat
Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo u petak

Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo u petak

Jugmedia pre 3 sata
Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo možda u petak

Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo možda u petak

Jugmedia pre 3 sata
Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije

Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelKinaRusijanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

SANU: Srpskim domaćinima nije mesto u zatvoru

SANU: Srpskim domaćinima nije mesto u zatvoru

Danas pre 4 minuta
Srpskim domaćinima nije mesto u zatvoru

Srpskim domaćinima nije mesto u zatvoru

Radar pre 4 minuta
Novi Sad raspisao konkurs za spomenik stradalima u padu nastrešnice na železničkoj stanici

Novi Sad raspisao konkurs za spomenik stradalima u padu nastrešnice na železničkoj stanici

Serbian News Media pre 19 minuta
Na pumpama u Srbiji porasla tražnja goriva, građani toče pune rezervoare

Na pumpama u Srbiji porasla tražnja goriva, građani toče pune rezervoare

Serbian News Media pre 14 minuta
Urušavanje Apoteke Beograd: Ko je vlasnik skupih lokala u kojima se nalaze?

Urušavanje Apoteke Beograd: Ko je vlasnik skupih lokala u kojima se nalaze?

Vreme pre 3 minuta