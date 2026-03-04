"Oremo njive, čekamo da dođeš": Deca Zlatka Kokanovića sa protesta poručuju - "pustite našeg tatu"

"Drži se tata, oremo naše njive, hranimo naše krave i čekamo da dođeš", kazala je Jelisaveta, ćerka Zlatka Kokanovića koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog navodnog napada i ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti. "Drži se tata, oremo naše njive, hranimo naše krave i čekamo da dođeš… Danas ga je porodica posetila u zatvoru i on je poručio da je pravda spora, ali dostižna, a bruka i sramota ostaju doveka", kazala je ćerka Zlatka Kokanovića na protestu