"Oremo njive, čekamo da dođeš": Deca Zlatka Kokanovića sa protesta poručuju - "pustite našeg tatu"

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
"Oremo njive, čekamo da dođeš": Deca Zlatka Kokanovića sa protesta poručuju - "pustite našeg tatu"
"Drži se tata, oremo naše njive, hranimo naše krave i čekamo da dođeš", kazala je Jelisaveta, ćerka Zlatka Kokanovića koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog navodnog napada i ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti. "Drži se tata, oremo naše njive, hranimo naše krave i čekamo da dođeš… Danas ga je porodica posetila u zatvoru i on je poručio da je pravda spora, ali dostižna, a bruka i sramota ostaju doveka", kazala je ćerka Zlatka Kokanovića na protestu
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Zlatku Kokanoviću potvrđen pritvor, aktivisti Udruženja "Ne damo Jadar" protestovali u Loznici

Zlatku Kokanoviću potvrđen pritvor, aktivisti Udruženja "Ne damo Jadar" protestovali u Loznici

RTS pre 1 sat
Potresne scene s protesta, deca Zlatka Kokanovića poručuju: "Pustite našeg tatu" VIDEO

Potresne scene s protesta, deca Zlatka Kokanovića poručuju: "Pustite našeg tatu" VIDEO

Nova pre 1 sat
Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru: Objavljen snimak njegovog navodnog napada na policiju VIDEO

Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru: Objavljen snimak njegovog navodnog napada na policiju VIDEO

Nova pre 6 sati
Advokatica Zlatka Kokanovića o njegovom hapšenju: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i…

Advokatica Zlatka Kokanovića o njegovom hapšenju: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i "samoubilački"

Nova pre 6 sati
Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru, odbijene žalbe branilaca

Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru, odbijene žalbe branilaca

N1 Info pre 7 sati
Advokatica Zlatka Kokanovića: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i "samoubilački"

Advokatica Zlatka Kokanovića: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i "samoubilački"

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Misteriozna pojava kod Kosjerića: Svake godine kreće u isto vreme, meštani u čudu: "Šta se tu dešava niko ne zna"

(Foto) Misteriozna pojava kod Kosjerića: Svake godine kreće u isto vreme, meštani u čudu: "Šta se tu dešava niko ne zna"

Blic pre 1 sat
Za "krindž" još i znamo, ali šta su "slej" i "delulu"? Ovo je rečnik generacije Z, da li razumete rođeno dete?!

Za "krindž" još i znamo, ali šta su "slej" i "delulu"? Ovo je rečnik generacije Z, da li razumete rođeno dete?!

Blic pre 1 sat
Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Danas pre 2 sata
Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Danas pre 3 sata
Razgovor s kraljem

Razgovor s kraljem

Danas pre 3 sata