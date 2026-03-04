Poljoprivrednik koji je vratio oružje nije pušten u Vladu na sastanak s ministrom

Predstavnici nekoliko udruženja poljoprivrednika došli su u Vladu Srbije na sastanak sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem.

Na taj sastanak nisu pozvana udruženja iz Mačvanskog okruga - Udruženje za opstanak i spas stočara Zapadne Srbije i Udruženje "Naše mleko". Poljoprivrednik Milan Pajić iz "Našeg mleka" je i pored toga došao u Beograd, ali nije pušten u zgradu Vlade. Sastanak predstavnika pojedinih poljoprivrednih udruženja i ministra Glamočića počeo je oko 14.30 u Vladi Srbije. Na sastanak su pozvana udruženja iz Šumadije i Pomoravlja, kao i Udruženja "Šajkača" iz Bresnice kod