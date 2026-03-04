Posle sunčanog prepodneva – naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

Nakon sunčanog jutra, očekuje nas umereno naoblačenje, a tokom noći i kiša.

Oblačni sistem sa Jadrana će od sredine dana zahvatiti Srbiju, a kasno uveče i tokom noći biće uslova i za kišu. Pred promenu vremena stiže i malo topliji vazduh sa zapada, temperatura danas lokalno i do 20 stepeni. Tokom jutra i prepodnevnih sati očekuju se duži periodi sunčanog vremena, dok će posle podne doći do umerenog naoblačenja, a kasno večeras i tokom noći mestimično se očekuje kiša. Maksimalna temperatura od 15 do 19, lokalno na jugu i do 20 stepeni. U