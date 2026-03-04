Novi izraelski vazdušni udari na Teheran: „Vojska se neće zaustaviti ni na trenutak“

Izraelska vojska saopštila je večeras da pokreće novi talas vazdušnih udara širom Teherana.

Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), meta napada je vojna infrastruktura koja pripada iranskom režimu, preneo je CNN. Ovi udari usledili su nakon prethodnog talasa napada ranije danas, tokom kojeg je, prema tvrdnjama IDF-a, onesposobljeno na desetine objekata u okviru iranskog sistema balističkih raketa u zapadnom i centralnom delu zemlje. Navodi se da su pojedini lanseri pogođeni u trenutku dok su iranski operativci pripremali njihovu upotrebu za