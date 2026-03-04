Poljoprivrednici od jutros blokirali 4 puta: Ostale blokade obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici od jutros blokirali 4 puta: Ostale blokade obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici koji su u protestu nastavili su danas sa totalnim blokadama četiri puta i privremeno uklonili druge blokade sa puteva, dok traju pregovori sa Vladom Srbije, koji su zakazani u 14.30 časova.

U Udruženju proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja rekli su agenciji Beta da su u totalnoj blokadi, u trajanju od 24 sata, putevi u mestima Miločaj, Bare, Cerovac i Bogatić. Poljorpivrednici u selu Bresnica kod Čačka, koji su prethodnih dana blokirali Kočovića raskrsnicu i putne pravce od Čačka prema Kragujevcu i Kraljevu, ostaju sa traktorima pored puta dok traju pregovori sa Vladom. Prethodnih dana poljoprivrednici koji su u protestu blokirali su više
Poljoprivrednici bez očekivanja pred sastanak u Vladi Srbije

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici danas na sastanku u Vladi Srbije: I dalje na snazi totalne blokade kod Miločaja, Cerovca i mesta Bare

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici i danas blokiraju pojedine puteve: Čeka se ishod pregovora sa Vladom

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici pred sastanak u Vladi: "Posle 21 dana na ulici, ne nadamo se ničemu"

