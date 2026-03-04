Hegset: Američke snage ubile iranskog zvaničnika umešanog u navodni atentat na Trampa

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Hegset: Američke snage ubile iranskog zvaničnika umešanog u navodni atentat na Trampa

Američke oružane snage saopštile su da su ubile iranskog zvaničnika koji je predvodio jedinicu umešanu u navodni zaverenički plan atentata na američkog predsednika Donalda Trampa.

"Vođa jedinice koja je pokušala da ubije predsednika Trampa je pronađen i ubijen. Iran je pokušao da ubije predsednika Amerike, rekao je sekretar za odbranu Pit Hegset na konferenciji za novinare rekao je Hegset na brifingu za novinare u Pentagonu, dodajući da se "predsednik Donald Tramp na kraju poslednji nasmejao". On je dodao da to nije bio fokus opracije ni u kom smislu, prenosi Rojters. "Zapravo, predsednik ili bilo ko drugi to nikada nije postavio kao cilj –
Ključne reči

IranRojtersDonald Tramp

