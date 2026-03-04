Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd, otkazana dva kasnija leta

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd, otkazana dva kasnija leta

Avion "Flaj Dubai" iz Dubaija, koji je prevozio građane Srbije, sleteo je tokom jutra u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla". Otkazana su dva kasnija leta.

Let avio-prevoznika "Flaj Dubai", koji je trebalo da stigne iz Dubaija u Beograd danas oko 12.15 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla". Kako je navedeno, u pitanju je let FZ 1745. Takođe je otkazan i let iz Dubaija za Beograd, koji je trebalo da poleti iz Dubaija u 18.15 časova. Avio-prevoznik je takođe "Flaj Dubai", a u pitanju je let FZ 1749. Ove informacije su navedene i na zvaničnom sajtu avio-kompanije "Flaj Dubai". Avion "Flaj
BLISKOISTOČNI SUKOB Novi talas napada IDF-a na Hezbolah u Bejrutu; IRGC: Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

