Od 9. do 15. marta međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja: Kontrola sigurnosnih pojaseva i dečjih sedišta

U 34 države članice ROADPOL od 9. do 15. marta biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece, saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

MUP je saopštio da je ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa, koji predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode. Nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje predstavlja jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, jer na godišnjem nivou u saobraćajnim nezgodama život izgubi više od 100 osoba. Iz MUP podsećaju da su