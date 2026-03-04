Iran kao upozorenje Moskvi: Kako Kremlj čita poruku sa Bliskog istoka

Ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u izraelskom napadu uz podršku Sjedinjenih Američkih Država nije samo dramatično promenilo odnose snaga na Bliskom istoku, već je snažno odjeknulo i u Moskvi.

Za Vladimira Putina, ovaj događaj aktivirao je dve duboko ukorenjene političke i lične opsesije, strah za sopstvenu bezbednost i opsesivnu potrebu da rat u Ukrajini završi pod svojim uslovima. Kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael ranije bombardovali Iran, Putin je izbegao da odgovori na pitanje kako bi reagovao u slučaju likvidacije iranskog lidera. „Ne želim ni da razgovaram o tome“, rekao je tada. Manje od godinu dana kasnije, nije imao luksuz ćutanja. U