Turski zvaničnik: Verujemo da je Iran ciljao bazu na grčkom Kipru, ali je skrenuo sa kursa

Turski zvaničnik izjavio je danas da Turska "nije bila meta" rakete koju je lansirao Iran, a koju su uništili sistemi protivvazdušne odbrane NATO-a dok se kretala ka turskom vazdušnom prostoru. "Verujemo da je Iran ciljao bazu na grčkom Kipru, ali je skrenuo sa kursa", rekao je turski diplomatski zvaničnik, prenosi Katimerini.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je raketa preletela iznad Iraka i Sirije, pre nego što su je oborili sistemi vazdušne i raketne odbrane NATO-a, koji su stacionirani u istočnom Mediteranu. Do sada nije bilo neposrednih komentara iz Sjedinjenih Američkih Država, koje imaju vazduhoplovne snage u bazi Indžirlik na jugu Turske, koja se nalazi u provinciji koja se graniči sa provincijom Hataj, gde su, prema turskim vlastima, pali ostaci rakete koju je