MOL i Slovnaft optužuju JANAF za neisporučivanje ruske nafte: „Zloupotreba monopolskog položaja“

Kompanije MOL i Slovnaft podnele su žalbu Generalnom direktoratu Evropske komisije za konkurenciju, navodeći da kompanija JANAF, operater hrvatskog naftovoda za transport sirove nafte, zloupotrebljava monopolski položaj.

Dana 27. januara 2026. godine isporuke sirove nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj preko naftovoda Družba su prekinute. Od tada je ovaj naftovod van funkcije, što je značajno povećalo zavisnost rafinerija u zemljama Centralne i Istočne Evrope bez izlaza na more od naftovoda Adria, kao jedine dostupne rute za snabdevanje, navodi se u saopštenju MOL-a. „JANAF ima monopol nad snabdevanjem mađarskih i slovačkih rafinerija naftom koja dolazi morskim putem, a uprkos činjenici