Pedro Sančez jedini iz Evrope koji se direktno suprotstavio Trampu: EU podeljena zbog napada na Iran

Napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran izazvali su različite reakcije širom Evrope i pokazali koliko je teško da Evropska unija nastupi jedinstveno u velikim međunarodnim krizama. Dok pojedine države otvoreno kritikuju vojnu intervenciju i upozoravaju na kršenje međunarodnog prava, druge nastoje da zadrže oprezan ton i izbegnu direktan sukob sa Vašingtonom.

U prvim danima nakon početka napada evropski lideri delovali su, kako ocenjuju analitičari, prilično neusklađeno. Dok su se u Vašingtonu i Tel Avivu donosile ključne odluke, evropske vlade su uglavnom pratile razvoj događaja, istovremeno pokušavajući da procene posledice po sopstvenu bezbednost i ekonomiju. Najotvoreniji kritičar američke vojne akcije postao je španski premijer Pedro Sančez. On je napade na Iran nazvao „neopravdanom i opasnom vojnom intervencijom“