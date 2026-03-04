U Knjaževcu se vodi pravi mali rat za mesto broj jedan na glasačkom listiću: Postoji šansa da ga studenti "otmu" Vučiću

Nova pre 3 sata
U Knjaževcu se vodi pravi mali rat za mesto broj jedan na glasačkom listiću: Postoji šansa da ga studenti "otmu" Vučiću

U Knjaževcu se trenutno vodi bitka za poziciju broj jedan na biračkom listiću. Srpska napredna stranka nastoji da “zadrži” prvo mesto, a u tome joj pomažu članovi Izborne komisije i policija. U ovom trenutku, nije proglašena nijedna izborna lista za lokalne izbore koji će biti održani 29. marta, a ukoliko ne bude daljih “podmetanja” postoji mogućenost da u ovom mestu studentska lista zauzme prvu poziciju.

Juče je stigla vest da je oborena izborna lista Srpske napredne stranke u Knjaževcu “Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica!”. Razlog je kršenje člana 41 Zakona o lokalnim izborima. To praktično znači da SNS nije ispoštovao odredbu da najmanje 40 odsto kandidata budu žene. Zatim je stigla informacija da je na ispravku dokumentacije vraćena i opoziciona lista pod nazivom “Koalicija promene - dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović”. Inače, nju čine Narodni
