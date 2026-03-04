Uhapšen vozač iz Sjenice: Izleteo na trotoar pa pokosio pešake: majku i ćerku ubio na mestu, drugo dete teško povređeno

Pripadnici policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka, dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život.

Pripadnici policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka, dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život. Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad „škodom“, izleteo sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje dece, nakon čega se zaustavio
