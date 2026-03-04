Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja od 9. do 15. marta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će od 9. do 15. marta, u 34 države članice organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija) biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja, a akcenat će biti na otkrivanju prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima. Ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju upotrebe sigurnosnog