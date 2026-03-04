Amerika pogodila ili napala 20 iranskih brodova od početka sukoba

Politika pre 54 minuta
Amerika pogodila ili napala 20 iranskih brodova od početka sukoba

SAD su ranije saopštile da su potopile iranski ratni brod u međunarodnim vodama

VAŠINGTON – Američke snage su napale ili potopile više od 20 iranskih brodova od početka sukoba sa Teheranom, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM). U saopštenju, CENTCOM je u objavi na X mreži naveo da je da je ratni brod klase Sulejmani dodat na spisak nakon napada koji se dogodio tokom protekle noći. SAD su ranije saopštile da su potopile iranski ratni brod u međunarodnim vodama. Zamenik ministra spoljnih poslova Šri Lanke, Arun Hemačandra izjavio je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Centkom: SAD pogodile ili napale više od 20 iranskih brodova od početka sukoba

Centkom: SAD pogodile ili napale više od 20 iranskih brodova od početka sukoba

Večernje novosti pre 59 minuta
Peti dan rata na Bliskom istoku Analitičari: Može potrajati nedeljama, taj prostor više nikada neće biti isti

Peti dan rata na Bliskom istoku Analitičari: Može potrajati nedeljama, taj prostor više nikada neće biti isti

Kurir pre 1 sat
Zvaničan bilans napada na fregatu: 87 mrtvih VIDEO

Zvaničan bilans napada na fregatu: 87 mrtvih VIDEO

B92 pre 3 sata
Šri Lanka izvukla iz mora tela 87 mornara sa iranskog broda koji je potopila američka podmornica

Šri Lanka izvukla iz mora tela 87 mornara sa iranskog broda koji je potopila američka podmornica

Beta pre 4 sati
Šri Lanka izvukla iz mora tela 87 mornara sa iranskog broda koji je potopila američka podmornica

Šri Lanka izvukla iz mora tela 87 mornara sa iranskog broda koji je potopila američka podmornica

Radio sto plus pre 4 sati
VIDEO Američka podmornica potopila iranski ratni brod: Prvo potapanje od Drugog svetskog rata

VIDEO Američka podmornica potopila iranski ratni brod: Prvo potapanje od Drugog svetskog rata

Radio 021 pre 5 sati
Nađeno 87 tela žrtava torpedovanja, 32 osobe spašene kod Šri Lanke: Američki torpedo uništio iranski ratni brod

Nađeno 87 tela žrtava torpedovanja, 32 osobe spašene kod Šri Lanke: Američki torpedo uništio iranski ratni brod

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonTeheran

Svet, najnovije vesti »

„Rat bez plana, strategije i jasnog razumevanja kuda vodi“: Kolumnista Gardijana analizira Trampove ciljeve u Iranu

„Rat bez plana, strategije i jasnog razumevanja kuda vodi“: Kolumnista Gardijana analizira Trampove ciljeve u Iranu

Danas pre 54 minuta
"Tramp je osetio..." Bela kuća se oglasila o napadu na Iran: "Birao da li će ukloniti pretnju ili čekati da nas napadnu"

"Tramp je osetio..." Bela kuća se oglasila o napadu na Iran: "Birao da li će ukloniti pretnju ili čekati da nas napadnu"

Blic pre 14 minuta
"Klovn te je uvukao u rat, sad ćeš platiti visoku cenu" Jeziva poruka iranskog zvaničnika Trampu: "Sad uzmi, pa računaj"

"Klovn te je uvukao u rat, sad ćeš platiti visoku cenu" Jeziva poruka iranskog zvaničnika Trampu: "Sad uzmi, pa računaj"

Blic pre 58 minuta
Tramp: Da smo sačekali sa napadom još dve nedelje, Iran bi imao nuklearno oružje

Tramp: Da smo sačekali sa napadom još dve nedelje, Iran bi imao nuklearno oružje

Danas pre 34 minuta
Španija demantuje Belu kuću: Naš stav „ne ratu“ ostaje jasan i nedvosmislen

Španija demantuje Belu kuću: Naš stav „ne ratu“ ostaje jasan i nedvosmislen

Danas pre 1 sat