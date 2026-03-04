Amerika pogodila ili napala 20 iranskih brodova od početka sukoba

SAD su ranije saopštile da su potopile iranski ratni brod u međunarodnim vodama

VAŠINGTON – Američke snage su napale ili potopile više od 20 iranskih brodova od početka sukoba sa Teheranom, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM). U saopštenju, CENTCOM je u objavi na X mreži naveo da je da je ratni brod klase Sulejmani dodat na spisak nakon napada koji se dogodio tokom protekle noći. SAD su ranije saopštile da su potopile iranski ratni brod u međunarodnim vodama. Zamenik ministra spoljnih poslova Šri Lanke, Arun Hemačandra izjavio je