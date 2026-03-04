Četvrti uzastopni talas udara na Teheran, najžešći do sada

Prema rečima očevidaca, masivan raketni napad izvršen je na policijsku stanicu Enkelab

TEHERAN – Više masivnih eksplozija pogodile su Teheran četvrtu noć zaredom, i reč je o najtežem bombardovanju u dosadašnjem sukobu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom, prenela je Al Džazira. Kako se navodi, napadi govore o eskalaciji, i sve je više nepotvrđenih izveštaja o žrtvama, pre svega među civilima. Prema rečima očevidaca, masivan raketni napad izvršen je na policijsku stanicu Enkelab, prenosi Tanjug. Al Džazira navodi da je novi talas napada