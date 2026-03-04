Sud odobrio da se Epstinovim žrtvama isplati 35 miliona dolara
Politika pre 23 minuta
„Pošto nisu učinili ništa loše, koizvršioci su bili spremni da se bore protiv tužbi protiv njih do suđenja”
VAŠINGTON – Američki okužni sudija na Menhetnu Arun Subramanijan doneo preliminarno odobrenje da rukovodioci imovine pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina treba da plate 35 miliona američkih dolara za nagodbu u okviru rešavanja kolektivne tužbe protiv Epstinovog advokata Darena Indika i računovođu Ričarda Kana, za pomaganje i podržavanje Epstinove trgovine mladim ženama i maloletnicama u svrhu seksualne eksploatacije. Sudija Subramanijan zakazao