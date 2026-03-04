Sud odobrio da se Epstinovim žrtvama isplati 35 miliona dolara

„Pošto nisu učinili ništa loše, koizvršioci su bili spremni da se bore protiv tužbi protiv njih do suđenja”

VAŠINGTON – Američki okužni sudija na Menhetnu Arun Subramanijan doneo preliminarno odobrenje da rukovodioci imovine pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina treba da plate 35 miliona američkih dolara za nagodbu u okviru rešavanja kolektivne tužbe protiv Epstinovog advokata Darena Indika i računovođu Ričarda Kana, za pomaganje i podržavanje Epstinove trgovine mladim ženama i maloletnicama u svrhu seksualne eksploatacije. Sudija Subramanijan zakazao