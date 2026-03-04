Vlahović: KBF potvrdio svoju ulogu ključnog mesta ekonomskog dijaloga

Vlahović je nakon zatvaranja foruma, rekao da je tokom četiri dana održan veliki broj poslovnih sastanaka

Predsednik Savez ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenio je danas da je 33. Kopaonik biznis forum još jednom potvrdio svoju ulogu kao mesto na kome se pokreću ključne ekonomske i društvene teme i gde se okupljaju najvažniji akteri privrednog i javnog života. Vlahović je za Tanjug nakon zatvaranja foruma, rekao da je forum i ove godine okupio približno isti broj učesnika kao i prošle, kao i da je tokom četiri dana održan veliki broj poslovnih sastanaka, što,