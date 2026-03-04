Zapalio se ruski tanker u Sredozemnom moru

Tanker je možda napadnut vojnim dronom, a sumnja se da je Ukrajina izvela operaciju, rekao je jedan od izvora

MOSKVA – Na tankeru koji je prevozio tečni prirodni gas u Sredozemnom moru, koji je deo ruske tajne flote, danas je izbio požar, saopštili su izvori iz oblasti brodarstva i pomorske bezbednosti. „Tanker za tečni prirodni gas 'Arktik Metagaz' pod ruskom zastavom gori u Sredozemnom moru, sudbina njegove posade je nepoznata”, saopštili su izvori za agenciju Rojters. Brod, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, poslednji put je juče