Zapalio se ruski tanker u Sredozemnom moru

Politika pre 1 sat
Tanker je možda napadnut vojnim dronom, a sumnja se da je Ukrajina izvela operaciju, rekao je jedan od izvora

MOSKVA – Na tankeru koji je prevozio tečni prirodni gas u Sredozemnom moru, koji je deo ruske tajne flote, danas je izbio požar, saopštili su izvori iz oblasti brodarstva i pomorske bezbednosti. „Tanker za tečni prirodni gas 'Arktik Metagaz' pod ruskom zastavom gori u Sredozemnom moru, sudbina njegove posade je nepoznata”, saopštili su izvori za agenciju Rojters. Brod, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, poslednji put je juče
Blic pre 3 sata
Danas pre 3 sata
Kurir pre 44 minuta
Kurir pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Politika pre 1 sat