Izmenjen režim saobraćaja na deonici od petlje Beška do petlje Novi Sad jug

Režim saobraćaja izmenjen je do petka, 6. marta na deonici od petlje Beška do petlje Novi Sad jug.

Kako navode "Putevi Srbije", u toku svetlog dela dana mašinski se skidaju denivelisane bankine na deonici petlja Beška (bez mosta Beška) - petlja Novi Sad jug, u smeru ka Novom Sadu. Tokom radova u zoni radova za saobraćaj su zatvorene zaustavna i deo vozne saobraćajne trake u dužini do pet kilometara, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Novi SadPutevi Srbije

