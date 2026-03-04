Izraelski ministar: Ubićemo svakoga koga Iran izabere za vrhovnog vođu

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je svakome koga Iran izabere za sledećeg vrhovnog vođu zemlje da će biti "meta za eliminaciju".

"Svaki vođa koga je imenovao iranski teroristički režim da nastavi i vodi plan uništenja Izraela, da preti Sjedinjenim Američkim Državama, slobodnom svetu i zemljama regiona, i da guši iranski narod - biće meta za eliminaciju", napisao je Kac na mreži X. Izraelske snage juče su gađale zgradu povezanu sa iranskom Skupštinom stručnjaka, koja je izabrala novog vrhovnog vođu. Izrael je ubio 86-godišnjeg ajatolaha Alija Hamneija u napadu u subotu, na početku vojne