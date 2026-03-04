Nastavljaju se prolećni dani u Novom Sadu

I naredni dani u Novom Sadu biće pretežno sunčani.

U četvrtak će biti umereno oblačno, uz dosta sunca, a temperatura će biti od 4 do 17 stepeni. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Petak još sunčaniji, uz temperaturu od 1 do 17 stepeni. Subota skoro bez oblačka. Jutro će biti hladno, najniža temperatura biće -1 stepen, ali će najviša biti 17 stepeni. I nedelja sunčana, uz minimalan 1 stepen i maksimalnih 16. I početkom sledeće nedelje biće sunčano, a u ponedeljak će temperatura biti od 3 do 17 stepeni.