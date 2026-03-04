Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala je konkurs za izbor idejnog rešenja za spomenik stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra prošle godine.

Procenjeno je da bi ovaj posao koštao 3,9 miliona dinara sa obračunatim porezima. Konkurs za dizajn, kako piše u dokumentaciji, sprovodi se kao deo postupka u kome se dodeljuju nagrade ili se isplaćuju naknade učesnicima konkursa za dizajn. Prva nagrada iznosi dva miliona, druga 750.000 dinara, a treća nagrada je 500.000 dinara. Predmet konkursa jeste kreiranje "idejnog rešenja trodimenzionalnog prostornog vajarsko-arhitektonskog rešenja", odnosno spomenika