Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Radio 021 pre 30 minuta  |  021.rs
Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala je konkurs za izbor idejnog rešenja za spomenik stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra prošle godine.

Procenjeno je da bi ovaj posao koštao 3,9 miliona dinara sa obračunatim porezima. Konkurs za dizajn, kako piše u dokumentaciji, sprovodi se kao deo postupka u kome se dodeljuju nagrade ili se isplaćuju naknade učesnicima konkursa za dizajn. Prva nagrada iznosi dva miliona, druga 750.000 dinara, a treća nagrada je 500.000 dinara. Predmet konkursa jeste kreiranje "idejnog rešenja trodimenzionalnog prostornog vajarsko-arhitektonskog rešenja", odnosno spomenika
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Insajder pre 29 minuta
Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Danas pre 9 minuta
Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje spomenika stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici

Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje spomenika stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici

Ekapija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Porezgrađevinsko zemljišteIzbori

Ekonomija, najnovije vesti »

Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Insajder pre 29 minuta
Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Insajder pre 9 minuta
Čistačica dala otkaz nakon što je saznala šta su poslodavci uradili

Čistačica dala otkaz nakon što je saznala šta su poslodavci uradili

Kamatica pre 4 minuta
Poljoprivrednici i danas blokiraju pojedine puteve: Čeka se ishod pregovora sa Vladom

Poljoprivrednici i danas blokiraju pojedine puteve: Čeka se ishod pregovora sa Vladom

Radio 021 pre 5 minuta
Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Danas pre 20 minuta