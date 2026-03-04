Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije

Sukob na Bliskom istoku može imati značajnije ekonomske posledice od onih tokom svetske ekonomske krize 2008. godine, jer rast cena nafte i gasa povlači rast cena u svim sektorima, izjavio profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.

Savić je za Javni servis kazao da će i Srbija neminovno osetiti posledice, a prvi test će biti cene goriva koje se objavljuju u petak za narednih sedam dana. Ocenio je da zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom, što je je izazvalo snažne potrese na globalnim tržištima, u ovom trenutku neće imati dramatične posledice, jer ozbiljne države raspolažu robnim rezervama. Međutim, kako je naveo, ako kriza potraje, nema dileme da