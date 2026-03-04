Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije
Radio sto plus pre 16 minuta
Sukob na Bliskom istoku može imati značajnije ekonomske posledice od onih tokom svetske ekonomske krize 2008. godine, jer rast cena nafte i gasa povlači rast cena u svim sektorima, izjavio profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.
Savić je za Javni servis kazao da će i Srbija neminovno osetiti posledice, a prvi test će biti cene goriva koje se objavljuju u petak za narednih sedam dana. Ocenio je da zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom, što je je izazvalo snažne potrese na globalnim tržištima, u ovom trenutku neće imati dramatične posledice, jer ozbiljne države raspolažu robnim rezervama. Međutim, kako je naveo, ako kriza potraje, nema dileme da