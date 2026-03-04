Ovo je zaista prava tragedija, svi smo bez reči: Tri dana žalosti u Sjenici nakon teške nesreće u kojoj su poginuli majka i kćerkica

RINA pre 59 minuta
Ovo je zaista prava tragedija, svi smo bez reči: Tri dana žalosti u Sjenici nakon teške nesreće u kojoj su poginuli majka i…

Ovo je zaista prava tragedija, svi smo bez reči: Tri dana žalosti u Sjenici nakon teške nesreće u kojoj su poginuli majka i kćerkica Sjenica – Opština Sjenica je u suzama i tuzi nakon što su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći nastradale majka (44) i kćerka (12), dok se sinu starom devet godina lekari u Beogradu bore za život.

Povodom ove tragedije u Sjenici su proglašena tri dana žalosti. - Ovo je zaista prava tragedija, koja je pogodila svakog ne samo u Sjenici već i u čitavoj Srbiji. Nadamo se da će dečak biti dobro. Zbog pogibije majke i kćerke u Sjenici će danas, sutra i prekosutra biti dani žalosti, potvrdio je za RINU zamenik predsednice opštine Sjenica Radiša Knežević. Do teške nesreće došlo je kada je vozač škode izgubio kontrolu i izleteo sa kolovoza na trotoar, na kom se u tom
