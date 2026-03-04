Izložba „Veženi portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Ritam grada Kg pre 19 minuta
Izložba „Veženi portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Izložba trukerskog zanata „Veženi portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ biće otvorena u Malom likovnom salonu 6. marta u 19 časova.

Projekat, koji je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, realizuje Muzej slatka iz Kraljeva – autorke: Marina Lukić Cvetić i Lidija Cvetić Vučković. Ideja projekta je da objedini i u tehnici tradicionalnog veza reprodukuje sve javnosti gotovo nepoznate mustre sa motivima kraljevskog para Kralja Aleksandra I i Kraljice Marije Karađorđević, kao i njihove dece, koji se čuvaju na dozidnicama u etnološkim zbirkama muzeja širom Srbije i u privatnim kolekcijama.
Otvori na ritamgrada.rs

Povezane vesti »

Izložba: „Vezeni portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Izložba: „Vezeni portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Kragujevačke pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo kultureKraljevo

Regioni, najnovije vesti »

Milan Tanović (Monarhisti): Kragujevačka vlast dokazuje da beži od izbora za savete mesnih zajednica

Milan Tanović (Monarhisti): Kragujevačka vlast dokazuje da beži od izbora za savete mesnih zajednica

Ritam grada Kg pre 24 minuta
Kragujevačke u prodaji: Novi broj pred čitaocima!

Kragujevačke u prodaji: Novi broj pred čitaocima!

Kragujevačke pre 4 minuta
Izložba „Veženi portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Izložba „Veženi portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Ritam grada Kg pre 19 minuta
Takmičari kluba SuZlatibor88 zablistali na FIS Otvorenom prvenstvu Grčke

Takmičari kluba SuZlatibor88 zablistali na FIS Otvorenom prvenstvu Grčke

Užice oglasna tabla pre 14 minuta
dr Mirsad Đerlek državni sekretar Ministarstva zdravlja obišao zdravstvenu stanicu u Sevojnu

dr Mirsad Đerlek državni sekretar Ministarstva zdravlja obišao zdravstvenu stanicu u Sevojnu

Užice oglasna tabla pre 20 minuta