Izložba „Veženi portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Izložba trukerskog zanata „Veženi portreti dinastije Karađorđević – nekad i sad“ biće otvorena u Malom likovnom salonu 6. marta u 19 časova.

Projekat, koji je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, realizuje Muzej slatka iz Kraljeva – autorke: Marina Lukić Cvetić i Lidija Cvetić Vučković. Ideja projekta je da objedini i u tehnici tradicionalnog veza reprodukuje sve javnosti gotovo nepoznate mustre sa motivima kraljevskog para Kralja Aleksandra I i Kraljice Marije Karađorđević, kao i njihove dece, koji se čuvaju na dozidnicama u etnološkim zbirkama muzeja širom Srbije i u privatnim kolekcijama.