Iranski ambasador za RTS: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji Mohamed Sadek Fazli kaže za RTS da trenutno Iranom vlada privremeni savet. Poručuje da novi vrhovni vođa još nije izabran, ali i da Amerikanci i Izraelci sabotiraju taj proces gađajući lokacije za koje misle da su mesta sastanaka. Nuklearne aktivnosti Irana nisu vojnog karaktera, napominje iranski ambasador.

Mohamed Sadek Fazli kaže da su "Iran i iranski narod u stanju odbrane". “Takođe, iranski narod je zbog mučeničkog ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i u žalosti. Bez obzira na činjenicu da američki i izraelski avioni, dronovi, rakete napadaju Iran, građani su danas i dalje na ulicama, po džamijama zbog žaljenja pogibije vrhovnog vođe”, ističe iranski ambasador. Govoreći o medijskim navodima da je za novog ajatolaha i vrhovnog lidera Irana izabran