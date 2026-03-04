Razmena vazdušnih udara na Bliskom istoku ne prestaje – sirene i rakete postaju svakodnevica

Nastavljaju se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.

07:30 Kac: Naslednik Hamneija biće meta za eliminaciju Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će svaki lider koga Iran postavi da zameni Alija Hamneija biti "nedvosmislena meta za eliminaciju". "Svaki iranski lider koji vodi plan za uništenje Izraela, preti SAD-u, slobodnom svetu, zemljama regiona i ugnjetava iranski narod, biće nedvosmislena meta za eliminaciju. Nije bitno kako se zove ili gde se krije", navodi Kac. Iranski Savet za vođstvo je izabrao