Tramp: Ukrajina u vrhu prioriteta SAD; Zelenski: Neću napustiti Donbas čak ni uz bezbednosne garancije saveznika

RTS pre 1 sat
Rat u Ukrajini – 1.470. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da on nikada neće napustiti Donbas i 200.000 Ukrajinaca koji žive u toj regiji, čak ni uz bezbednosne garancije saveznika. Rešavanje rata u Ukrajini i dalje je među najvišim prioritetima Sjedinjenih Američkih Država, poručio je predsednik Donald Tramp.

Ruska vojska nastavlja sa intenzivnim napadima širom Ukrajine, usmerenim na Zaporošku i Sumsku oblast. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti, za tri sata iznad ruskih regiona presretnuto je i uništeno 38 ukrajinskih dronova. Zbog rata na Bliskom istoku Ukrajina može ostati bez "patriota", ocenio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Poručio je da on nikada neće napustiti Donbas i stanovnike te regije,
Bliski IstokUkrajinaDonald TrampVladimir Zelenski

