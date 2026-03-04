BLISKOISTOČNI SUKOB Novi talas napada IDF-a na Hezbolah u Bejrutu; IRGC: Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

TEHERAN,DUBAI,VAŠINGTON - Izraelska vojska objavila je da je pokrenula novi napada talas napada na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je izdala upozorenje na evakuaciju stanovništva.

Sa druge strane, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da ima "potpunu kontrolu" nad Ormuskim moreuzom. - Državni sekretar Vatikana: Američko-izraelski napadi na Iran podrivaju međunarodno pravo Državni sekretar Vatikana Pjetro Parolin izjavio je danas da američko-izraelski napadi na Iran podrivaju međunarodno pravo i istakao da države nemaju pravo da pokreću "preventivne ratove". - Njujork tajms: Iran posredno nudio pregovore SAD nakon napada,