Izrael najavljuje ciljane udare na naslednika Hamneija

TEL AVIV - Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će svaki lider koga iranski režim postavi da zameni ubijenog ajatolaha Alija Hamneija biti "nedvosmislena meta za eliminaciju".

"Svaki lider koga je imenovao iranski režim da vodi plan uništenja Izraela, preti Sjedinjenim Američkim Državama, slobodnom svetu i zemljama regiona i ugnjetava iranski narod, biće nedvosmislena meta za eliminaciju", naveo je Kac u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael. On je dodao da "nije bitno kako se zove ili gde se krije" naslednik i poručio da će Izrael, zajedno sa američkim partnerima, nastaviti da deluje "punom snagom" kako bi "demontirao kapacitete režima