Rat u Iranu izazvao velike poremećaje u proizvodnji i transportu nafte i gasa

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
VAŠINGTON - Američko-izraelski rat protiv Irana izazvao je ozbiljne poremećaje u izvozu nafte i prirodnog gasa sa Bliskog istoka, uključujući obustave proizvodnje i prekide u pomorskom saobraćaju, preneo je Rojters.

Irak, drugi najveći proizvođač u okviru OPEC smanjio je proizvodnju nafte za skoro 1,5 miliona barela dnevno zbog ograničenih skladišnih kapaciteta i problema sa izvozom, a zvaničnici upozoravaju da bi proizvodnja mogla da bude obustavljena skoro u potpunosti ukoliko se izvoz ne nastavi. Katarska kompanija "QatarEnergy" obustavila je rad u svojim LNG postrojenjima, što utiče na objekte koji snabdevaju oko 20 odsto globalnog tržišta tečnog prirodnog gasa. Deo
