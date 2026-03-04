Ovo je vozač smrti iz Sjenice: A. Kurtović velikom brzinom udario u porodicu

Sandžak haber pre 1 sat
Ovo je vozač smrti iz Sjenice: A. Kurtović velikom brzinom udario u porodicu
OVO JE VOZAČ SMRTI iz Sjenice: A. Kurtović velikom brzinom udario u porodicu Sjenica je i dalje u šoku nakon stravične saobraćajne nesreće na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića, u kojoj su život izgubile E. Karišik (44) i njena kćerka L. Kariš (12). Za volanom automobila koji je udario u porodicu nalazio se A. Kurtović, a sve više pitanja u javnosti usmjereno je upravo prema načinu na koji je vozio kobne večeri. Prema dosadašnjim informacijama, automobil
Otvori na sandzakhaber.net

Povezane vesti »

Majka i ćerka (12) poginule dok su prelazile ulicu, sinu (9) se bore za život: Detalji stravične nesreće u Sjenici

Majka i ćerka (12) poginule dok su prelazile ulicu, sinu (9) se bore za život: Detalji stravične nesreće u Sjenici

Mondo pre 6 minuta
Jezivi detalji tragedije u Sjenici: Evo kako je bahati vozač „škode“ pokosio majku i dvoje dece na trotoaru

Jezivi detalji tragedije u Sjenici: Evo kako je bahati vozač „škode“ pokosio majku i dvoje dece na trotoaru

Telegraf pre 12 minuta
(Foto, video) Dečaku (9) se bore za život: Novi detalji stravične nesreće u Sjenici: Majka i ćerka (12) poginule na mestu

(Foto, video) Dečaku (9) se bore za život: Novi detalji stravične nesreće u Sjenici: Majka i ćerka (12) poginule na mestu

Blic pre 57 minuta
Nesreća u Sjenici: Majka i ćerka (12) poginule kada ih je udario auto dok su prelazile ulicu, sinu (9) se bore za život

Nesreća u Sjenici: Majka i ćerka (12) poginule kada ih je udario auto dok su prelazile ulicu, sinu (9) se bore za život

NIN pre 21 minuta
Ovo je policajka koja je poginula: Stravična nesreća potresla Sjenicu, stradala sa ćerkom, sinčić prebačen u bolnicu

Ovo je policajka koja je poginula: Stravična nesreća potresla Sjenicu, stradala sa ćerkom, sinčić prebačen u bolnicu

Kurir pre 1 sat
Teška nesreća u Sjenici: poginule majka i ćerka, sin u kritičnom stanju

Teška nesreća u Sjenici: poginule majka i ćerka, sin u kritičnom stanju

Vreme pre 1 sat
Jeza u Sjenici: Cela čaršija u suzama, u sekundi ugašena cela porodica! Lekari se bore za život dečaka

Jeza u Sjenici: Cela čaršija u suzama, u sekundi ugašena cela porodica! Lekari se bore za život dečaka

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sjenica

Hronika, najnovije vesti »

Tri osobe osumnjičene za paljenje automobila na Vračaru, određeno im zadržavanje

Tri osobe osumnjičene za paljenje automobila na Vračaru, određeno im zadržavanje

N1 Info pre 12 minuta
Uhapšeni osumnjičeni za paljenje automobila u Beogradu

Uhapšeni osumnjičeni za paljenje automobila u Beogradu

RTV pre 12 minuta
(Foto) Težak sudar kod Narodne skupštine! Povređen motociklista, prevezen na VMA - stvaraju se velike gužve

(Foto) Težak sudar kod Narodne skupštine! Povređen motociklista, prevezen na VMA - stvaraju se velike gužve

Blic pre 12 minuta
Starica ubijena šrafcigerom, pre smrti mučena. Ubica iz Sente maloletnik od 15 godina?

Starica ubijena šrafcigerom, pre smrti mučena. Ubica iz Sente maloletnik od 15 godina?

Blic pre 12 minuta
Tri osobe osumnjičene za paljenje automobila na Vračaru, određeno im zadržavanje

Tri osobe osumnjičene za paljenje automobila na Vračaru, određeno im zadržavanje

Danas pre 12 minuta