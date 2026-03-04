OVO JE VOZAČ SMRTI iz Sjenice: A. Kurtović velikom brzinom udario u porodicu Sjenica je i dalje u šoku nakon stravične saobraćajne nesreće na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića, u kojoj su život izgubile E. Karišik (44) i njena kćerka L. Kariš (12). Za volanom automobila koji je udario u porodicu nalazio se A. Kurtović, a sve više pitanja u javnosti usmjereno je upravo prema načinu na koji je vozio kobne večeri. Prema dosadašnjim informacijama, automobil