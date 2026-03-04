Rasprodate karte za meč Novi Pazar – Crvena zvezda pretraganaslovnaSport4. mart 2026.Rasprodate karte za meč Novi Pazar – Crvena zvezdaSve ulaznice za četvrtfinalni duel Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde su rasprodate, potvrđeno je iz kluba za indeksonline.rs.

Utakmica će biti odigrana na Gradskom stadionu u Novom Pazaru, gde se očekuje pun stadion i velika podrška domaćem timu. Veliko interesovanje za ovaj susret bilo je primetno još od ranih jutarnjih časova, kada su se ispred klupskih biletarnica formirali dugi redovi navijača. Prodaja ulaznica zvanično je počela u 11 časova, a ispred prodajnih mesta ispod zapadne tribine brzo se formirala takozvana „zmija“ od navijača koji su čekali da obezbede svoje mesto na