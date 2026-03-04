Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici koji su u protestu nastavili su danas sa totalnim blokadama četiri puta i privremeno uklonili druge blokade sa puteva, dok traju pregovori sa Vladom Srbije, koji su zakazani u 14.30 časova.

U Udruženju proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja rekli su agenciji Beta da su u totalnoj blokadi, u trajanju od 24 sata, putevi u mestima Miločaj, Bare, Cerovac i Bogatić. Poljorpivrednici u selu Bresnica kod Čačka, koji su prethodnih dana blokirali Kočovića raskrsnicu i putne pravce od Čačka prema Kragujevcu i Kraljevu, ostaju sa traktorima pored puta dok traju pregovori sa Vladom. Prethodnih dana poljoprivrednici koji su u protestu blokirali su više