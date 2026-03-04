Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Serbian News Media pre 2 sata
Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici koji su u protestu nastavili su danas sa totalnim blokadama četiri puta i privremeno uklonili druge blokade sa puteva, dok traju pregovori sa Vladom Srbije, koji su zakazani u 14.30 časova.

U Udruženju proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja rekli su agenciji Beta da su u totalnoj blokadi, u trajanju od 24 sata, putevi u mestima Miločaj, Bare, Cerovac i Bogatić. Poljorpivrednici u selu Bresnica kod Čačka, koji su prethodnih dana blokirali Kočovića raskrsnicu i putne pravce od Čačka prema Kragujevcu i Kraljevu, ostaju sa traktorima pored puta dok traju pregovori sa Vladom. Prethodnih dana poljoprivrednici koji su u protestu blokirali su više
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednici bez očekivanja pred sastanak u Vladi Srbije

Poljoprivrednici bez očekivanja pred sastanak u Vladi Srbije

Vesti online pre 1 sat
Blokade poljoprivrednika: Danas sastanak u Vladi Srbije, poljoprivrednik kome je određen pritvor najavio štrajk glađu

Blokade poljoprivrednika: Danas sastanak u Vladi Srbije, poljoprivrednik kome je određen pritvor najavio štrajk glađu

NIN pre 1 sat
Poljoprivrednici danas na sastanku u Vladi Srbije: I dalje na snazi totalne blokade kod Miločaja, Cerovca i mesta Bare

Poljoprivrednici danas na sastanku u Vladi Srbije: I dalje na snazi totalne blokade kod Miločaja, Cerovca i mesta Bare

Euronews pre 2 sata
Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Insajder pre 3 sata
Poljoprivrednici i danas blokiraju pojedine puteve: Čeka se ishod pregovora sa Vladom

Poljoprivrednici i danas blokiraju pojedine puteve: Čeka se ishod pregovora sa Vladom

Radio 021 pre 3 sata
Poljoprivrednici od jutros blokirali 4 puta: Ostale blokade obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Poljoprivrednici od jutros blokirali 4 puta: Ostale blokade obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Nedeljnik pre 3 sata
Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakVlada SrbijeKraljevoKragujevacMlekoBogatićsrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Grad Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje za spomenik žrtvama pada nadstrešnice

Grad Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje za spomenik žrtvama pada nadstrešnice

Nova ekonomija pre 32 minuta
Generacija Z i AI: da li nas tehnologija čini jačim ili zabrinutijim?

Generacija Z i AI: da li nas tehnologija čini jačim ili zabrinutijim?

Bloomberg Adria pre 18 minuta
Koliko se danas novca stavlja u kovertu za mladence? Mnoge će iznenaditi ovaj minimum

Koliko se danas novca stavlja u kovertu za mladence? Mnoge će iznenaditi ovaj minimum

Kamatica pre 13 minuta
Srbija daje 7,06 miliona evra kineskoj firmi za izgradnju fabrike elektromotora u Apatinu

Srbija daje 7,06 miliona evra kineskoj firmi za izgradnju fabrike elektromotora u Apatinu

Forbes pre 43 minuta
"To je rezultat nesposobnosti premijera, ministara i guvernera NBS": Stručnjaci o izjavi Malog da je za usporen rast kriva…

"To je rezultat nesposobnosti premijera, ministara i guvernera NBS": Stručnjaci o izjavi Malog da je za usporen rast kriva "obojena revolucija"

N1 Info pre 13 minuta