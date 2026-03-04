Uspešno evakuisano 67 građana iz Šarm el Šeika u organizaciji Vlade Srbije

Uspešno evakuisano 67 građana iz Šarm el Šeika u organizaciji Vlade Srbije

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova organizovali su uspešnu evakuaciju 67 građana iz Egipta, koji su u Beograd doputovali specijalnim letom kompanije „Er Srbija“ iz Šarm el Šeika.

Među putnicima su se, pored državljana Srbije, našli i građani Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, koji su prethodno napustili ratom zahvaćena područja u Izraelu. Akciju je na terenu koordinisao državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji je doputovao u Egipat kako bi osigurao nesmetan povratak putnika. On je tom prilikom naglasio da diplomatsko-konzularna predstavništva rade neprekidno u interesu
Još jedan avion sa srpskim državljanima iz Dubaija sleteo jutros u Beograd

Avion sa evakuisanim građanima sa Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

Još jedan avion sa srpskim državljanima iz Dubaija sleteo jutros u Beograd

(Foto) Državljani Srbije i okolnih zemalja, evakuisani iz Izraela, stigli u Beograd avionom Er Srbije iz Šarm el Šeika

Državljani Srbije evakuisani iz Izraela: "Tamo se osećate nemoćno"

Državljani Srbije evakuisani iz Izraela sleteli u Beograd

Specijalni let iz Šarm el Šeika: U Beograd stiglo 67 evakuisanih iz Izraela

Kako podržati i kupovati direktno od poljoprivrednika

Prodata brošura o pogubljenju prabake Kajli Minog

Još jedan avion sa srpskim državljanima iz Dubaija sleteo jutros u Beograd

Avion sa evakuisanim građanima sa Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

AMSS: „Dobri uslovi za vožnju, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju četiri sata“

