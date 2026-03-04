Uspešno evakuisano 67 građana iz Šarm el Šeika u organizaciji Vlade Srbije

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova organizovali su uspešnu evakuaciju 67 građana iz Egipta, koji su u Beograd doputovali specijalnim letom kompanije „Er Srbija“ iz Šarm el Šeika.

Među putnicima su se, pored državljana Srbije, našli i građani Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, koji su prethodno napustili ratom zahvaćena područja u Izraelu. Akciju je na terenu koordinisao državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji je doputovao u Egipat kako bi osigurao nesmetan povratak putnika. On je tom prilikom naglasio da diplomatsko-konzularna predstavništva rade neprekidno u interesu