Igrači Partizana na sigurnom – luksuzni avion sleteo u Ljubljanu

Košarkaši Dubaija pojačani igračima ostalih klubova koji su se zatekli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran napustili su danas UEA i u večernjim časovima sleteli u Ljubljanu.

Jedan od dva aviona, koje je „podigao“ Košarkaški klub Dubai kako bi evakuisao i svoj tim i igrače koji su se zadesili u Emiratima, u prestonici Slovenije sleteo je u 21:58 časova, odnosno nešto više od sat i po od planiranog vremena. U avionu su bili i košarkaši Partizana Duejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton. Amerikanci će u četvrtak doputovati u Beograd i početi pripreme za nedeljni meč regionalnog takmičenja protiv Bosne u Sarajevu. Makabi je ranije