Igrači Partizana u luksuzu napustili Emirate

Sport klub pre 38 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Košarkaši Dubaija pojačani igračima ostalih klubova koji su se zatekli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran napustili su danas UEA i krenuli ka Ljubljani.

Avion iz Emirata bi na aerodrom u prestonici Slovenije trebalo da sleti nešto pre 22 sata, a Makabi je na svom X nalogu „podelio“ fotografiju na kojoj se vidi u kakvom luksuzu inače putuju igrači Dubaija. Klub iz Tel Aviva je naveo da su Ife Lundberg (sa ortopedskom čizmom na nozi), Džimi Klark i Loni Voker napustili UEA kako bi se priključli ekipi u Beogradu. „Ponos Izraela“ će zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku ponovo evroligaške mečeve igrati u dvorani
Ključne reči

KošarkaPartizanSlovenijaLjubljanaIranIzraelBliski IstokAerodromMakabi

