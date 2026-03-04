Njujork u seriji, pao Rajakovićev tim, Dončić za pobedu Lejkersa

Košarkaši Njujorka pobedili su prošle noći u gostima ekipu Toronta sa 111:95 i tako upisali petu pobedu u poslednjih šest utakmica u NBA ligi.

Najzaslužniji za pobedu Niksa bili su Džejlen Branson sa 26 poena i deset asistencija i Karl Entoni Tauns koji je ubacio 21 poen uz 12 skokova. U timu Darka Rajakovića najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 31 i Ar Džej Beret sa 20 postignutih poena. Niksi su postali treći tim Istočne konferencije koji je dostigao 40 pobeda, pridruživši se Detroitu i Bostonu (40/22). Toronto je peti sa skorom 35/26. Majami je na svom terenu savladao Bruklin sa 124:98. Majami su do