Njujork u seriji, pao Rajakovićev tim, Dončić za pobedu Lejkersa

Sport klub pre 5 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
Njujork u seriji, pao Rajakovićev tim, Dončić za pobedu Lejkersa

Košarkaši Njujorka pobedili su prošle noći u gostima ekipu Toronta sa 111:95 i tako upisali petu pobedu u poslednjih šest utakmica u NBA ligi.

Najzaslužniji za pobedu Niksa bili su Džejlen Branson sa 26 poena i deset asistencija i Karl Entoni Tauns koji je ubacio 21 poen uz 12 skokova. U timu Darka Rajakovića najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 31 i Ar Džej Beret sa 20 postignutih poena. Niksi su postali treći tim Istočne konferencije koji je dostigao 40 pobeda, pridruživši se Detroitu i Bostonu (40/22). Toronto je peti sa skorom 35/26. Majami je na svom terenu savladao Bruklin sa 124:98. Majami su do
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Rutinska pobeda Majamija - Jović u timu, ali bez minuta

Rutinska pobeda Majamija - Jović u timu, ali bez minuta

RTS pre 15 minuta
Njujork bolji od Toronta, pobede Majamija i Oklahome u NBA ligi

Njujork bolji od Toronta, pobede Majamija i Oklahome u NBA ligi

Radio sto plus pre 15 minuta
Niksi 12. put zaredom pobedili Reptorse

Niksi 12. put zaredom pobedili Reptorse

RTS pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATorontoNjujorkBostonluka doncicDarko Rajaković

Sport, najnovije vesti »

Tramp: Nije me briga da li će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Tramp: Nije me briga da li će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

RTV pre 25 minuta
Rutinska pobeda Majamija - Jović u timu, ali bez minuta

Rutinska pobeda Majamija - Jović u timu, ali bez minuta

RTS pre 15 minuta
Lejkersi se pribrali na vreme, surovi Sparsi. derbi Kavsima, naši nestali u akciji!

Lejkersi se pribrali na vreme, surovi Sparsi. derbi Kavsima, naši nestali u akciji!

Sportske.net pre 25 minuta
Njujork bolji od Toronta, pobede Majamija i Oklahome u NBA ligi

Njujork bolji od Toronta, pobede Majamija i Oklahome u NBA ligi

Radio sto plus pre 15 minuta
Golovi u nadoknadi vremena: Liverpul od najboljeg postao najgori

Golovi u nadoknadi vremena: Liverpul od najboljeg postao najgori

Sport klub pre 15 minuta