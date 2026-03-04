Zanimljiv gest Kataša u Beogradu: „Besplatan“ trening za sve!

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Stefan Davidović
Zanimljiv gest Kataša u Beogradu: „Besplatan“ trening za sve!

Situacija na Bliskom istoku ponovo je uticala na Evroligu, Makabi će do kraja sezone igrati kao domaćin u Beogradu, a trener Oded Kataš u sredu je održao trening...

Ipak, to nije bio običan trening. Kataš je u „Hali Sportova Ranko Žeravica“ okupio inostrane igrače iz izraelske lige, koji se trenutno nalaze u Beogradu. Izraelac je ponudio svoje usluge volonterski, dakle bez naknade je trenirao košarkaške iz brojnih timova koji nisu u mogućnosti da se priključe svojim saigračima. Podsetimo, timovi čije su zemlje pogođene trenutnim ratnim sukobima od marta će svoje domaće evroligaške mečeve igrati u Beogradu (Makabi), Sofiji
Ključne reči

Bliski IstokEvroligaMakabi

